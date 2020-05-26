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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الثلاثاء تسجيل 21إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1140 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام: "إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة"، وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 689.
وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من يونيو المقبل.
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