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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يصيب 47207 في قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 28 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 1742 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 47207 حالات.
وأشارت إلى تسجيل 1481 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 11844 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 3927 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 196411.
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