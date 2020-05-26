شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعافي 4916 من كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.

وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.