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أكثر من 5.5 مليون إصابة معلنة بكورونا في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

أكثر من 5.5 مليون إصابة معلنة بكورونا في العالم

متابعات_ الخليج 365

سُجلت رسمياً أكثر من 5,5 مليون إصابة بفيروس المستجدّ في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الثلاثاء عند الساعة 07,40 ت غ.

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وأُحصي ما لا يقلّ عن 5.505.307 إصابة، بينها 346188 وفاة، خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء مع 2.047.401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة مع 1.662.768 إصابة بينها 98223 وفاة. وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر وسُجلت أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 خلال الأيام الـ11 الأخيرة.

 

ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

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