اخبار العالم

كورونا يمنع رئيس وزراء هولندا من زيارة والدته قبل وفاتها

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يمنع رئيس وزراء هولندا من زيارة والدته قبل وفاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

كورونا يمنع رئيس وزراء هولندا من زيارة والدته قبل وفاتها

متابعات_ الخليج 365

توفيت والدة رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في إحدى دور التمريض في لاهاي عن عمر ناهز 96 عاما.

 

ولم يتمكن روته من زيارة والدته الأسابيع الأخيرة قبل وفاتها بسبب القيود المشددة المفروضة على الاختلاط الاجتماعي لاحتواء جائحة كورونا.

 

Advertisements

وقال روته على لسان متحدث باسم الحكومة إنه تم دفن والدته في إطار عائلي صغير.

 

وكانت هناك إصابات بفيروس كورونا المستجد في دار التمريض، لكن لم تكن وفاة والدة روته متعلقة بالفيروس، بحسب تقارير إعلامية.

 

ووفقا للتقارير، حدثت الوفاة في 13 مايو الجاري. وقال روته على لسان متحدثه: "قمنا بتوديعها في إطار عائلي ونأمل أن نكون قادرين على معالجة هذه الخسارة الكبيرة بهدوء في المستقبل القريب".

 

يُذكر أن روته (53 عاما) فقد والده وشقيقه في ثمانينيات القرن الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يمنع رئيس وزراء هولندا من زيارة والدته قبل وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا