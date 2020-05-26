- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل حالتي وفاة و24 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 202 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7556 حالة.
كما لفتت إلى شفاء 67 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4841، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 148023 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل حالتي وفاة و24 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.