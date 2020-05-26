شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضي بمراكز اللياقة البدنية والأكاديميات في دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر مجلس دبي الرياضي قرار عودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والاكاديميات في إمارة دبي، وفقاً للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث والشروط والإجراءات الاحترازية الموضوعة بهدف حماية ممارسي الأنشطة الرياضية من جائحة كورونا، وفقا للبيان.



ويأتي استئناف النشاط الرياضي في مراكز تدريب اللياقة البدنية والاكاديميات، عملا بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

ودعا المجلس إلى ضرورة التقيد بالضوابط والإرشادات وفقاً لطبيعة النشاط الذي تمارسه مراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات، وذلك على النحو التالي:

1. تعقيم المنشآت الرياضية وكافة الأجهزة والأدوات والمعدات ووسائل النقل، من خلال احدى شركات التعقيم المعتمدة من بلدية دبي و اصدار شهادة تثبت ذلك ، ووضع نظام تعقيم دائم مع توفير معقمات في الأماكن الضرورية بالمنشأة.

2. المحافظة على مسافة التباعد الجسدي بما لا يقل عن مسافة 2 متر، ووضع فواصل بين الأجهزة المستخدمة في الأنشطة الرياضية اذا كانت طبيعة النشاط تقتضي ذلك مثل (فواصل أكلريك ) لضمان وقاية الممارسين.

3. التجهيز لعودة النشاط بما لا يتجاوز 50% من طاقة استيعاب المنشأة ، على أن يحدد كل مركز تدريب لياقة بدنية وأكاديمية ساعات العمل الخاصة بها وفقًا للساعات المتاحة خارج إطار ساعات التعقيم.

4. إلغاء مناطق التجمعات ولا يسمح للمتدربين بالتجمع والتأكد من إغلاق غرف تبديل الملابس وخزائن الأمتعة وكبائن الاستحمام ( شاور ، ساونا ، جاكوزي).

5. يجب تعقيم الحمامات/المراحيض المستخدمة بعد كل استخدام.

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6. على جميع الرياضيين / الزوار / الأعضاء التقيد بارتداء كمامات الوجه طوال الوقت وأثناء ممارسة التمارين خفيفة أو معتدلة، ولكن يمكن خفضها أو خلعها أثناء ممارسة التمارين الشاقة

7. تنظيف المعدات ذات الاستخدام المتكرر التي يستخدمها أو يلمسها الأعضاء والتنظيف الدائم للأرضيات والمعدات بعد كل استخدام.

8. توفير أجهزة لقياس درجة حرارة العملاء والعاملين والمدربين والمشاركين قبل انطلاق الحصة التدريبية ، وعدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن (37.5) درجة مئوية.

9. لا يسمح بممارسة النشاط لمن هم دون سن "12" سنة او الذين تزيد سنهم عن "60" سنة.

10. عدم السماح بممارسة النشاط الرياضي إذا كان الشخص مصاباً بكحة أو حرارة أو صعوبة في التنفس أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي أو نقص المناعة.

11. الالتزام بالتوجيهات والارشادات التي تصدرها الجهات الصحية والتي يتم تحديثها من وقت لآخر.

12. عودة النشاط لا تشمل مراكز السباحة والرياضات المائية التي تمارس داخل الصالات المغلقة، وسيحدد عودة النشاط فيها لاحقا.

13. الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث بإمارة دبي، والجهات المعنية.