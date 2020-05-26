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سوريا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

سوريا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لسوريين قادمين من الخارج.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية قد ارتفع إلى 121 إصابة.

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وسجلت سورية أول إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص جاء من خارج البلاد، وتم تسجيل أول حالة وفاة هناك في 29 من نفس الشهر.

 

ووضعت الحكومة السورية أكثر من 2500 شخص قدموا من خارج البلاد قيد الحجر الصحي في العاصمة دمشق.

 

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