أردوغان يصف قضية القدس بـ «خط أحمر» ويرسل «مساعدات طبية» إلى إسرائيل.. ويحتفي بعودة الرحلات التجارية بين أنقرة وتل أبيب

- شريف الجنيدي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قضية القدس "خط أحمر" بالنسبة للمسلمين حول العالم، في الوقت الذي شهد تحسناً كبيراً في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب خلال الأيام الماضية، وصل إلى حد إرسال "مساعدات طبية".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قضية القدس "خط أحمر" بالنسبة للمسلمين حول العالم.

وقال أردوغان، في كلمة له ألقاها يوم الأحد الماضي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية: "أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم"، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان: "لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد"، في إشارة إلى مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.

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وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن مسئول تركي رفيع المستوى، قوله إن تركيا ستزوّد إسرائيل بمعدات طبية خاصة بفيروس كورونا لـ "دوافع إنسانية".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية صحة ما قالته الوكالة، حيث ذكرت أن تركيا سترسل مستلزمات طبية إلى إسرائيل في إطار "صفقة تجارية" وليس كـ "مساعدات إنسانية".

كما أعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا عن وصول طائرة شحن تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية إلى مطار إسطنبول لنقل مساعدات طبية إلى أمريكا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.

وكتبت السفارة الإسرائيلية في تركيا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلة: "لأول مرة منذ التوقف الذي دام 10 سنوات، طائرة شحن تابعة لخطوط العال حطت في إسطنبول هذا الصباح، ستساعد في التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مستويات غير مسبوقة عبر تسيير رحلات بينهما".