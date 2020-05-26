مستشفى كترمايا يتوقف عن استقبال المرضى بعد إدخال مصابة بالكورونا اليه

أعلن رئيس بلدية ​كترمايا​ يحيي علاء الدين، في بيان ، "توقف مستشفى عثمان في البلدة عن استقبال المرضى أسبوعين، باستثناء الحالات الطارئة، وعزل المرضى المتواجدين في المستشفى، على أن يتم إجراء فحوص PCR للمخالطين وإجراء عملية تعقيم للمستشفى".

وأوضح أن هذا الإجراء اتخذ "بعد التواصل مع طبيب قضاء ​الشوف​ الدكتور بيار عطاالله والكشف على المستشفى الذي كانت أدخلت اليه سيدة مصابة ب​فيروس كورونا​ وصلت أخيرا من الكويت واختلطت مع الجهاز التمريضي في المستشفى".