وجه النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، سؤالا يتبادر الى ذهنه يوميًا: "كيف كان البعض مصرًا في شباط على دفع استحقاقات اليوربوند لهذه السنة والمقدرة ب 4.5 مليار ​دولار​ وكيف نعجز اليوم عن التدخل في اسواق الصرف بمبالغ لا تتجاوز 300 مليون دولار شهريا لوقف تدهور سعر ​الليرة​ والتسبب بازمة اجتماعية .فهل بلغ سوء التقدير هذا الحد؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: كيف كان البعض مصرا على دفع استحقاقات اليوربوند لهذه السنة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.