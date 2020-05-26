وقفة احتجاجية لأصحاب المولدات الخاصة في الكسليك للمطالبة برفع التسعيرة

ينظم اصحاب المولدات الخاصة في هذه الاثناء وقفة احتجاجية في الكسليك للمطالبة برفع التسعيرة. وأكدوا ان "التسعيرة الموضوعة حاليا مجحفة بحقنا ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل".

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