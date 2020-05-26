أنطوان نصرالله: المطالبة بتغيير النظام بهذا الوقت له هدف واحد هو حماية الطبقة السياسية الحالية

رأى المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطالبة بتغيير النظام في هذا الوقت له هدف واحد، هو حماية الطبقة السياسيّة الحاليّة، عبر خلق إشكاليّات وصدامات كلاميّة تُلهي الناس عن المطالب الحقيقيّة"، مشيرًا إلى أنّها "أذكى طبقة تتحكّم بنا".

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