جمالي: كلام الحكومة عن إنجازاتها الوهمية لا يسد جوع المواطن

تساءلت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​: "كيف للمواطن أن يعيش بعد اليوم، وكلّ ما تقوم به ​الحكومة​ هو كلام عن إنجازات وهميّة، فيما الواقع هو العكس تمامًا؟".

وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "لا الهدر توقّف، ولا إصلاحات جديّة بدأت، ولا مؤسّسات خَضعت للمراقبة أو إعادة الهيكلة. المواطن يرزح تحت ثقل ​الفقر​ والحرمان، وكلامكم عن إنجازاتكم، لا يسدّ جوعه".