وزارة الصحة: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 1140

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 21 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1140 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 15 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (جميعها من المخالطين)، و6 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 689. كما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 819 فحوص "كورونا"، منها 158 من المطار".