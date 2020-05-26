الحواط: إقتطاع أراض مشاعية لمصلحة الخطة الاقتصادية للحكومة أمر مرفوض

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "إقتطاع أراض مشاعية لمصلحة الخطة الاقتصادية للحكومة أمر مرفوض". وحذر النائب الحواط من "المس ب​المشاعات​ العائدة للبلدات والقرى الواقعة في الفقرة (5) من مساحة لبنان القديم لا سيما ​العاقورة​، حيث تعتبر مشاعاتها أملاكا خاصة لأبناء البلدة وهي مكفولة في ​الدستور اللبناني​"، قائلاً: "لا لتغيير هوية الارض".

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