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أهالي ميس الجبل سكان المفيلحة حذروا اليونيفيل من التمادي في إزعاجهم

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استنكر أهالي بلدة ​ميس الجبل​- سكان منطقة المفيلحة "الازعاج الذي يتسبب به مركز ​اليونيفيل​ في المفيلحة".

ولفتوا في بيان الى اننا "نرفع صوتنا ونوصل صرختنا الى كل من يعنيه الامر، لمعالجة ما آلت اليه الامور في منطقتنا، لأننا انتظرنا طويلا، وفرغ صبرنا من الوعود الفارغة و​الكتب​ والعرائض".

وتوجهوا الى "المعنيين في ​الجيش​ وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعا ووضع حد للتمادي والضرر والازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة. فأصوات ​مولدات الكهرباء​ المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، الموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، ​الكلاب​ الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للاولاد وتفتك بالمزروعات، هذه الامور كلها، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا".

وحذروا "اليونيفيل عبر اللجان التنسيقية العسكرية والامنية و​البلدية​، من التمادي في عدم معالجة هذه الامور، والا سنضطر مرغمين الى التصعيد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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