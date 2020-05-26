أهالي ميس الجبل سكان المفيلحة حذروا اليونيفيل من التمادي في إزعاجهم

استنكر أهالي بلدة ​ميس الجبل​- سكان منطقة المفيلحة "الازعاج الذي يتسبب به مركز ​اليونيفيل​ في المفيلحة".

ولفتوا في بيان الى اننا "نرفع صوتنا ونوصل صرختنا الى كل من يعنيه الامر، لمعالجة ما آلت اليه الامور في منطقتنا، لأننا انتظرنا طويلا، وفرغ صبرنا من الوعود الفارغة و​الكتب​ والعرائض".

وتوجهوا الى "المعنيين في ​الجيش​ وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعا ووضع حد للتمادي والضرر والازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة. فأصوات ​مولدات الكهرباء​ المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، الموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، ​الكلاب​ الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للاولاد وتفتك بالمزروعات، هذه الامور كلها، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا".

وحذروا "اليونيفيل عبر اللجان التنسيقية العسكرية والامنية و​البلدية​، من التمادي في عدم معالجة هذه الامور، والا سنضطر مرغمين الى التصعيد".