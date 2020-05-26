قطع الطريق عند مفرق بلدة كوشا- عكار بالإطارات المشتعلة من قبل محتجين

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"قطع الطريق عند مفرق ​بلدة كوشا​ في عكار بالإطارات المشتعلة، من قِبل بعض المحتجين".

وكان قد أقدم عدد من الشبان على قطع طريق عام حلبا القبيات بالإطارات، عند مفترق كوسا، احتجاجًا على الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة.