لفتت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​المجلس النيابي​ كما الكتل السياسية هم على موعد مع امتحان مهمّ الخميس، فإمّا اقتران الأقوال بالأفعال وإقرار قوانين رفع ​السرية المصرفية​، الضوابط على التحاويل المصرفيّة للخارج واسترداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين الأول 2019، وإمّا لا محاسبة ولا إصلاح ولا إفساح المجال أمام ​الحكومة​ لتنفيذ ما وَعدت به".

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كانت هذه تفاصيل خبر شريم: إما إقرار رفع السرية المصرفية واسترداد الأموال المحولة للخارج أو لا محاسبة ولا إصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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