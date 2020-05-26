شيخ عقل الدروز أثنى على الخطوات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة

اثنى شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بعد لقاءه وزير الصحة حمد حسن على "الخطوات الصحية والارشادية الهامة والرعاية السليمة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة وعلى رأسها الوزير حسن، حيال المواكبة الحثيثة لتطورات الجائحة والمحاذير الناجمة عنها، والجهود المبذولة في هذا الاطار للحد من اخطارها وتجاوز المرحلة الراهنة الصعبة التي يمر بها الوطن، والتي تستوجب من جميع المسؤولين والمعنيين تضافر الجهود الخالصة للخروج من هذه الضائقة".
من جهة ثانية تلقى شيخ العقل اتصالات مهنئة بعيد الفطر ابرزها من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وبطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارتوذكس يوحنا العاشر يازجي، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، والنائبين جان عبيد ووائل أبو فاعور، ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، إضافة الى عدد من الشخصيات والفاعليات الروحية والاجتماعية والسياسية وامنية وعددا من الهيئات والجاليات في لبنان والخارج.
من جهته اجرى شيخ العقل اتصالي تهنئة بالعيد بكل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.
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