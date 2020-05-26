روحاني دعا سويسرا للعب دور أكثر فاعلية بظل الحظر الأميركي والضغوط الاقتصادية

ركّز الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، على أنّ "خلال الظروف الحسّاسة والصعبة الراهنة الّتي يعاني منها جميع بلدان العالم بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، فإنّ الحظر غير القانوني الّذي فرضته ​الولايات المتحدة الأميركية​ وتشديد الضغوط الاقتصادية، تسبّبا في مضاعفة الصعوبات الّتي يواجهها الشعب الإيراني".

ولفت في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته السويسرية سیمونتا سوماروغا، إلى أنّ "إيران تتوقّع أن تلعب ​سويسرا​ دورًا أكثر فاعليّة في ظلّ الظروف الراهنة الحسّاسة"، مؤكّدًا أنّ "الشعب الإيراني يكنّ الاحترام للشعب السويسري". وأعرب عن ترحيبه بـ"مبادرة سويسرا في تشغيل آليّة التبادل المالي مع إيران، ودعا إلى "المزيد لتفعيلها"، مشيرًا إلى أنّ "تشغيل هذه الآليّة يمكنه أن يترك تأثيرات في هذه الظروف الصعبة، ونتوقّع دخول بعض المصادر الماليّة لإيران المودعة في البلدان الأُخرى الحيز العملاني من خلال هذه الآليّة".

وشدّد روحاني، على "ضرورة الحفاظ على ​الاتفاق النووي​ باعتباره اتفاقًا دوليًّا"، مبيّنًا أنّه "ينبغي للاتحاد الأوروبي لاسيّما البلدان الأوروبية الثلاثة، اتخاذ الخطوات اللّازمة للحفاظ على التوازن في تنفيذ التعهدات الخاصّة بالاتفاق، وتستطيع سويسرا المساهمة في تعزيز أركان الاتفاق النووي".