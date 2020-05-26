وفاة 6 أشخاص وتسمم جماعي بسبب خمور مغشوشة في تونس

توفي 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء، ونقل أكثر من 30 شخصا إلى ​المستشفيات​ بحالة تسمم، في مدينة القيروان وسط تونس، بسبب تناولهم خمورا مغشوشة.

وأكد المدير المحلي للصحة في القيروان حمدي الحذري، أن "وفاة هؤلاء الأشخاص ناجمة عن تناولهم الأحد الماضي، نوعا من العطور المعروف بالتسمية الشعبية "القوارص"، الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من كحول "الميثانول" السام، وذلك خلال جلسة شرب كحول في منطقة حاجب العيون بالمدينة، وبلغ عدد المصابين بالتسمم بلغ حتى الآن 35 حالة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما، وتم تحويل عدد من المصابين لمستشفيات سوسة والمنستير، فيما تم الإبقاء على مجموعة أخرى بأقسام العلاج والإنعاش وتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالقيروان، وحالتهم الصحية مستقرة".