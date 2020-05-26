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تسجيل حالتي وفاة و1742 إصابة جديدة بكورونا في قطر

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أعلنت ​وزارة الصحة​ في قطر اليوم عن أنها سجلت حالتي وفاة و1742 إصابة جديدة ب​فيروس ​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 1481 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد ال​وفيات​ في قطر ارتفع إلى 28 حالة، وحالات الشفاء إلى 11848، فيما تبقى هناك 35335 حالة مرضية نشطة. وجاءت أرقام اليوم انخفاضا طفيفا عن حصيلة أمس، التي بلغت 1751 إصابة و3 وفيات.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال اليوم الماضي إجراء 3927 فحصا للكشف على حاملي فيروس كورونا، ليبلغ مجموع الفحصوص 196411 فحصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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