وزير الداخلية السورية: لضبط الداخلين من لبنان عبر المعابر غير الشرعية

أصدر وزير الداخلية في سوريا محمد الرحمون تعميما يطلب الاستمرار في تكثيف الجهود لضبط الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، طالبا من قادة الوحدات الشرطية "تكثيف ومضاعفة الجهود لتنفيذ تعميم سابق يتضمن ضبط الداخلين إلى البلاد من لبنان عبر المعابر غير الشرعية والتوسع في التحقيق معهم لمعرفة الطرق التي سلكوها والأشخاص والشبكات التي سهلت عبورهم"، طالبا "منع تلك الظواهر وقمعها".
وكانت الحكومة السورية أقرت، أمس، إحالة الداخلين إلى البلاد بشكل غير شرعي "إلى القضاء مباشرة، بعد خضوعهم لإجراءات الحجر"، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى منع انتشار وباء كورونا.
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