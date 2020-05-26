تسجيل 187 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا وارتفاع الإجمالي إلى 7604 حالات

كشفت وزارة الصحة الماليزية في بيان، أنّ "​ماليزيا​ سجّلت 187 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7604"، مشيرةً إلى أنّ "عدد الوفيات بسبب الفيروس ظلّ دون تغيير عند 115 حالة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة أكثر من 346296 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 11:00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الثلثاء.