الجيش الأميركي: روسيا نشرت مؤخرا طائرات مقاتلة في ليبيا عبر سوريا

أشارت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا إلى أن روسيا نشرت مؤخرا طائرات مقاتلة في ليبيا عبر سوريا، لافتة إلى أن روسيا تحاول قلب الموازين لصالحها في ليبيا كما فعلت في سوريا.
وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، في بيان، أنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.
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