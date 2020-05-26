عدد إصابات كورونا عالميا تتجاوز 5.6 ملايين والوفيات أكثر من 348 ألفا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 5 ملايين و600 ألف شخص بينما تخطى عدد الوفيات الـ 348 ألف شخص.
ووفقا لاحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميترز الأميركي، فقد بلغ مجموع الوفيات في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في كانون الأول من السنة الماضية 348132 شخصا بينما بلغ عدد الإصابات 5601521 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت الفيروس بـ"الوباء العالمي" و دعت جميع الدول لإتخاذ أقسى الإجراءات الصحية لمنع تفشيه وعدم إمكانية السيطرة عليه.
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