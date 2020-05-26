عدد إصابات كورونا عالميا تتجاوز 5.6 ملايين والوفيات أكثر من 348 ألفا

تجاوز عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد حول العالم الـ 5 ملايين و600 ألف شخص بينما تخطى عدد الوفيات الـ 348 ألف شخص.

ووفقا لاحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميترز الأميركي، فقد بلغ مجموع الوفيات في العالم منذ ظهور الفيروس في ​الصين​ في كانون الأول من السنة الماضية 348132 شخصا بينما بلغ عدد ​الإصابات​ 5601521 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ صنفت الفيروس بـ"الوباء العالمي" و دعت جميع الدول لإتخاذ أقسى الإجراءات الصحية لمنع تفشيه وعدم إمكانية السيطرة عليه.