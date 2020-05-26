سانا: قوات تركيا وتنظيماتها تُدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة

أشارت وكالة "سانا" السورية إلى أن "القوات التركية والتنظيمات الإرهابية واصلت ممارساتها الإرهابية بحق الأهالي بريف الحسكة الشمالي وأقدمت على إدخال عدد من الحصادات لسرقة حقول القمح للفلاحين والاستيلاء على محاصيلهم الزراعية بريف رأس العين".
ولفتت إلى أن القوات التركية "أدخلت عددا من الحصادات إلى منطقة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي وذلك بغية سرقة محاصيل الفلاحين الزراعية وتهريبها إلى الأراضي التركية، وأقدمت على الاستيلاء على جزء من إنتاج أراضي الفلاحين وبنسبة تتجاوز الـ 15 بالمئة من الإنتاج بعد تهديد الفلاحين بإحراق محاصيلهم الزراعية في حال لم يمتثلوا للإجراءات التي فرضت عليهم".
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