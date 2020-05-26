تسجيل عدد وفيات قياسي بفيروس "كورونا" في روسيا مع 174 حالة و8915 إصابة

سجّلت ​روسيا​ 174 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة.

وقد توفي بالإجمال في روسيا 3807 أشخاص من بين 362342 ألف مصاب بفيروس "كورونا"، ما يجعل البلاد الثالثة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​البرازيل​. ووفق الأرقام الرسمية، فقد سجّلت روسيا 8915 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة. وبلغ عدد المتعافين 12331 خلال الفترة نفسها، وهو معدّل قياسي يومي.

وكان قد ظهر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اليوم الثلثاء في "​الكرملين​"، الّذي هجره في فترة ذروة تفشّي وباء "​كوفيد 19​".