حكومة إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على ضحايا كورونا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، أوضحت أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.
وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 26834.
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