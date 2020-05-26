وزارة الأوقاف بسوريا: افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الأوقاف في سوريا، "افتتاح المساجد لصلوات الجماعة كافّة إضافةً لصلاة الجمعة، اعتبارًا من يوم غد مع الالتزام بالضوابط الصحيّة وإجراءات السلامة العامة الّتي تمّ تعميمها على لجان المساجد"، وذلك بعد إغلاقها قرابة شهرين منذ بدء إجراءات الحظر للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وكانت قد أفادت وزارة الصحة السورية، بـ"تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين السوريين القادمين إلى البلاد، منهم 9 من الكويت و5 من السودان و1 من الإمارات"، لافتةً إلى أنّ "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجّلة في سوريا بلغ 121، شفُي منها 41 وتوفيت 4 حالات".
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