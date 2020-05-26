وزارة الأوقاف بسوريا: افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الأوقاف في ​سوريا​، "افتتاح المساجد لصلوات الجماعة كافّة إضافةً لصلاة الجمعة، اعتبارًا من يوم غد مع الالتزام بالضوابط الصحيّة وإجراءات ​السلامة العامة​ الّتي تمّ تعميمها على لجان المساجد"، وذلك بعد إغلاقها قرابة شهرين منذ بدء إجراءات الحظر للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت قد أفادت ​وزارة الصحة السورية​، بـ"تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين السوريين القادمين إلى البلاد، منهم 9 من الكويت و5 من السودان و1 من الإمارات"، لافتةً إلى أنّ "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجّلة في سوريا بلغ 121، شفُي منها 41 وتوفيت 4 حالات".