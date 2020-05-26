المفوضية الأوروبية: حملة البحث عن علاج ولقاح لـ"كورونا" جمعت 9.5 مليار يورو

كشفت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أورسولا فون دير لين، أنّ "الحملة العالميّة لتمويل الأبحاث الرامية للتوصّل إلى أدوية ولقاحات واقية من فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) جمعت حتّى الآن 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار).

وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه نتيجة عظيمة. الوصول لأوّل مرحلة مهمّة في سباق التعهدات العالميّة الّذي تقوده المفوضية الأوروبية".

وكانت حملة التمويل، الّتي نأت ​الولايات المتحدة الأميركية​ بنفسها عنها، قد جمعت ثمانية مليارات دولار من زعماء عالميّين ومؤسّسات أُخرى في الرابع من أيار الحالي، عندما تمّ إطلاقها.