كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أنّ "الحملة العالميّة لتمويل الأبحاث الرامية للتوصّل إلى أدوية ولقاحات واقية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) جمعت حتّى الآن 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار).
وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه نتيجة عظيمة. الوصول لأوّل مرحلة مهمّة في سباق التعهدات العالميّة الّذي تقوده المفوضية الأوروبية".
وكانت حملة التمويل، الّتي نأت الولايات المتحدة الأميركية بنفسها عنها، قد جمعت ثمانية مليارات دولار من زعماء عالميّين ومؤسّسات أُخرى في الرابع من أيار الحالي، عندما تمّ إطلاقها.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: حملة البحث عن علاج ولقاح لـ"كورونا" جمعت 9.5 مليار يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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