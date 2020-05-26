تسجيل 27 حالة وفاة جديدة و415 إصابة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

كشف المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أنّه "تمّ تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا رفع إجمالي الإصابات في ​إندونيسيا​ إلى 23165"، لافتًا إلى أنّ "البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1418". وأشار إلى أنّه "حتّى اليوم الثلثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877".

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