غرق أسرة بكاملها خلال رحلة صيد في سيبيريا

أشارت مديرية ​حالات​ الطوارئ في مقاطعة إيركوتسك الروسية، الى إن عائلة من 3 أفراد غرقت في نهر بمنطقة زيجالوفسكي.

ولفتت المديرية الى أنه "في 25 أيار ذهب زوجان برفقة طفلتهما ( من مواليد عام 2013)، لصيد الأسماك في قارب على نهر توتورا"، مضيفا: "عندما لم يعودوا في الوقت المحدد، دق سكان القرية الأقارب ناقوس الخطر. وتم إرسال رجال الإنقاذ و​الشرطة​ للبحث عنهم. وفي صباح 26 مايو، تم العثور على جثث المفقودين".

وذكرت المديرية، أنه "تم منذ بداية شهر ايار تسجيل ثمانية حوادث تتعلق بالصيادين في المسطحات المائية في المنطقة، ونجم عنها مصرع ستة أشخاص، ولا تزال عمليات البحث عن خمسة آخرين مستمرة".