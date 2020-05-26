174 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

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موسكو: أعلنت روسيا الثلاثاء تسجيل 174 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة، في حين سجلت أيضاً عدد حالات شفاء غير مسبوق.

وتوفي بالإجمال في روسيا 3807 أشخاص من بين 362342 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا، ما يجعل البلاد الثالثة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

واستقر عدد الإصابات الجديدة، وسجل انخفاضاً طفيفاً، في وقت تخفف فيه السلطات تدابير العزل في بعض المناطق في البلاد.

وفق الأرقام الرسمية، سجلت 8915 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. وبلغ عدد المتعافين 12331 خلال الفترة نفسها، وهو معدل قياسي يومي.

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وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في الكرملين الذي هجره في فترة ذروة تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف من جهته خروجه من المستشفى حيث كان منذ منتصف أيار/مايو إثر إصابته بالفيروس، مؤكداً أنه سيستأنف العمل من منزله.

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