تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق

تجددت الاشتباكات بشكل عنيف، بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة بطرابلس، وفق ما أفادت به قناة "العربية الحدث"، اليوم الثلاثاء.
الوطني الليبي، وفقًا للقناة، إلى أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على الميليشيات المسلحة.
أشار مصدر عسكري تابع للجيش
وسيطر الجيش الوطني الليبي، مساء أمس، على مساحة واسعة من منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من غريان.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إنه لا يوجد أي تقدم لميليشيات الوفاق في ترهونة غرب ليبيا وأنها لا تستطيع الصمود أمام قوات الجيش الوطني.
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