إيران تسجل 57 وفاة و1787 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7508 حالة، بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 139

ألفا و511 حالة، بعد تسجيل 1787 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2567 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز الـ109 آلاف، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).