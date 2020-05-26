المغرب: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 67 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 202 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني،إلى تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7556 حالة.
كما لفتت إلى شفاء 67 مصابا، وبذلك يرتفعإجمالي المتعافين في البلاد إلى 4841، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 14,8023 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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