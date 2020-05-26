غرق أسرة بكاملها خلال رحلة صيد في سيبيريا

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة إيركوتسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن عائلة من 3 أفراد غرقت في نهر بمنطقة زيجالوفسكي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ووفقًا للمديرية، "في 25 مايو، ذهب زوجان برفقة طفلتهما (من مواليد عام 2013)، لصيد الأسماك في قارب على نهر توتورا. عندما لميعودوا في الوقت المحدد، دق سكان القرية الأقارب ناقوس الخطر. وتم إرسال رجال الإنقاذ والشرطة للبحث عنهم. وفي صباح 26 مايو، تم العثور على جثث المفقودين".
وذكرت المديرية، أنه تم منذ بداية شهر مايو، تسجيلثمانية حوادث تتعلق بالصيادين في المسطحات المائية في المنطقة، ونجم عنها مصرع ستة أشخاص، ولا تزال عمليات البحث عن خمسة آخرين مستمرة.
وتشير وزارة حالات الطوارئ إلى أنه عند دخول المياه، من الضروري مراعاة توقعات الأرصاد الجوية وسرعة الرياح الفعلية وارتفاع الموج. ويجب أن يرتدي كل المشاركين في الصيد مع استخدام القوارب، سترات نجاة مثبتة بشكل آمن على الجسم.
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