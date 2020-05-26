الكرملين: أوبك+ ستدرس السوق قبل البت في السياسة

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة دول أوبك+ ستدرس تطورات الوضع في أسواق النفط العالمية قبل أن تأخذ أي قرارات جديدة بشأنسياسة الإنتاج.
جاء ذلك ردًا على سؤال إن كانت هناك حاجة إلى جهود جديدة لدعم سوقالطاقة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم الشهر الماضي أثبت فعالية لا شك فيها وساعد في التصدي لأي مسارات سلبية محتملة في أسواق الخام.
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