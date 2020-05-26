نقل موقع قناة “العربية” عن مصادره، أمس الاثنين، أن نتيجة فحص كورونا الخاص بالفنانة دينا الشربيني، زوجة الفنان عمرو الدياب، سلبية، ويأتي ذلك بعد الشكوك، التي حامت حول إصابتها رفقة زوجها، عقب إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي.
ونقل موقع العربية عن مصادره أن الشربيني لم تصب بالعدوى، على الرغم من أنها جمعتها مع الجداوي مشاهد تصوير مسلسل “لعبة النسيان” ، قبل يومين من إعلان إصابة هذه الأخيرة.
ولم يتحدث موقع “العربية” عن وضع الفنان عمرو دياب، علما أنه خضع كذلك للفحص، تحسبا للإصابة، إلا أن احتمالية سلامته أصبحت كبيرة بعد التأكد من سلامة زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: زوجة عمرو دياب لم تصبها العدوى على الرغم من مخالطتها رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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