مكناس.. إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف شخص هدد سلامة الأشخاص والشرطة

اضطرت عناصر الدائرة الثالثة للشرطة التابعة لولاية أمن مكناس، زوال أمس الاثنين، لاستعمال أسلحتها الوظيفية وإطلاق رصاصات تحذيرية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض وتهديد سلامة الأشخاص وموظفي الشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بحي بني امحمد بمدينة مكناس لتوقيف المشتبه فيه، الذي عمل تحت تأثير حالة التخدير على إحداث الفوضى بالشارع العام، وتهديد المواطنين وصاحب محل للبقالة باستعمال السلاح الأبيض، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة أسفرت عن إصابة ضابط شرطة بجروح على مستوى معصمه، وهو ما اضطر موظف شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه.

وأضاف البلاغ أنه مواصلة لهذا التدخل الأمني، تم توقيف المشتبه فيه بعد احتمائه بمنزل عائلته الكائن بنفس الحي، كما تم أيضا توقيف والده الذي كان في حالة سكر وتعمد عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف وتعنيف موظفي الشرطة.

وتم إخضاع المشتبه فيه ووالده، حسب البلاغ، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تم نقل ضابط الشرطة المصاب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.