سائقو سيارات الأجرة لـ”اليوم 24″: التحليلة مزيانة باش نخدموا مرتاحين.. ولم نستفد من صندوق الجائحة- فيديو

شدد سائقو سيارات الأجرة بمدينة الرباط على كونهم يشعيشون ظروفا صعبة نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” وتوقفهم عن العمل لمدة طويلة.

وأكد المتحدثون، في تصريحات متفرقة لـ” اليوم 24″ على كون الأغلبية لم تستفد من صندوق مواجهة الجائحة، مبرزين في السياق ذاته كونهم يثمنون خطوة إخضاع جميع سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد حرصا على سلامة المواطنين.

وتوجه سائقو سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة، صباح اليوم الاثنين، صوب دار الشباب يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد.

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وكشف “اليوم 24″، وفق إفادة مصدر جيد الإطلاع، أن عمالة الرباط فرضت إلزامية الخضوع لتحاليل الكشف عن الجائحة، قبل الاستعداد لاستئناف العمل بأحياء وشوارع العاصمة الرباط، عقب توقف فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد مصدرنا، أن التحاليل التي سيخضع لها سائقو سيارة الأجرة بالعاصمة مجانية، موضحا أنها إجراء احترازي من طرف العمالة وخطوة إستباقية في أفق تأهيل السائقين، تمهيدا لاستئناف العمل بعد توقف اضطراري، فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.