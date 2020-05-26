بعد نشر السومرية مناشداتهم.. النقل تخصص رحلة لإجلاء العراقيين العالقين بدلهي

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن تخصيصها رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في دلهي، بعد نشر الخليج 365 مناشداتهم.

وقال وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تخصيص الرحلة الاستثنائية المرقمة AI445 يوم الأحد المقبل والذي ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى قطاع دلهي (الهند) لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في هذا القطاع الذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا".

واضاف ان "هذه الرحلة ستتضمن ايضاً نقل جثامين المواطنين الذين توفاهم الاجل خلال فترة العلاج التي كانوا يجروها في المستشفيات الهندية والتكفل باكمال كافة الاجراءات لتسهيل عملية نقلهم الى الاراضي العراقية مجاناً عن طريق المكتب الرسمي للناقل الوطني في الهند".

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وأكد "على التزام وزارة النقل بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق عالي المستوى مع خلية الازمة ولجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020 ووزارتي الخارجية والصحة العراقية لاستحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ الرحلات الاستثنائية للقطاعات الخارجية"، مشدداً على "اهتمامه الكبير بملف اجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن".

الجدير بالذكر ان جميع طائرات الناقل الوطني التي تنفذ الرحلات الاستثنائية تخضع لعملية تعفيير شامل ودقيق من قبل كوادر متخصصة قبل وبعد تنفيذ الرحلة اما ما يتعلق بأجراءات فحص وحجر الوافدين فانها من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي والتابعة لوزارة الصحة العراقية.

وناشد مواطنون عراقيون عالقون في الهند، السبت الماضي، عبر الخليج 365 الحكومة بالإسراع في إرسال طائرة لإعادتهم إلى البلاد، واكدوا ان هناك اكثر من 125 شخصاً عالقاً في الهند، اغلبهم مرضى بالسرطان وبأمراض أخرى ويتلقون العلاج لفترات طويلة.