حاصل على شهادة علوم موسيقية من العراق.. أردني يبهر برنامج المواهب البريطاني

تأهل الأردني حسن الميناوي في برنامج المواهب البريطاني Britain's Got Talent، بعد الأداء الذي قدمه وأبهر فيه لجنة التحكيم والجمهور، مستخدماً مصاصة العصير.

العازف الأردني الميناوي، البالغ من العمر 48 عاماً، قوبل بتصفيق حار من الجمهور ومن لجنة التحكيم المكونة من المغنية والراقصة أليشا ديكسون، ومقدم البرامج سايمون كاول، والممثلة أماندا هولدن، ومقدم البرامج الكوميدية ديفيد ويليامز.

وأبلغ الميناوي الجميع بأنه سيعزف لهم موسيقى، لكنهم صدموا عندما أخرج مصاصة عصير من جيبه، وبدأ يعزف موسيقى أغنية Every Night In My Dreams للمغنية الكندية سيلين ديون، وهي الأغنية التي رافقت الفيلم الشهير "تايتانيك".

كما استعمل الميناوي أكثر من مصاصة عصير لعزف مقطوعة شعبية أردنية، محولاً إياها إلى آلة القربة الموسيقية، وحظي بعدها بموافقة جميع الحكام في تجارب التأهل.

والميناوي حاصل على دبلوم علوم موسيقية من العراق العام 1992، وبكالوريوس من الأكاديمية الأردنية للموسيقى العام 2002، وماجستير تربية موسيقية العام 2012، وهو محاضر غير متفرغ في جامعة اليرموك والأكاديمية الأردنية للموسيقى والجامعة الأردنية والمعهد الوطني للموسيقى.

وكان العازف الأردني قد تأهل للنهائيات في برنامج المواهب العربية "أراب غوت تالنت" عام 2012، وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة حيث شارك في تأسيس فرقة موسيقية سماها "أوركسترا عرب لوس أنجليس للموسيقى العربية".

وبدأت الفكرة عنده بتحويل "مصاصة العصير" إلى آلة موسيقية في 2008 عندما كان يعمل مدرساً، إذ استطاع تحويل إحداها إلى آلة موسيقية من أجل أحد الطلاب الذي لم يكن لديه آلة يعزف عليها.

وبدأ بعدها الميناوي مع طلابه بإعادة تدوير أي شيء تقع أيديهم عليه ليجعلوه آلة موسيقية، مستخدمين الجزر أو عصي آلات التنظيف، وعبوات المشروبات الغازية.

ويعد حسن الميناوي من أهم عازفي آلة الكمان في الأردن، وهو يعزف أيضاً على عشر آلات موسيقية وترية ونفخية وإيقاعية، منها الناي، والمجوز، واليرغول، والعود، والشبابة، والأكورديون، والأورغ، والبيانو، والدف، والكولة.