تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في النجف

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بتسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه " تم تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف"، فيما لم يضيف المصدر اي معلومات اخرى عن اماكن وعمر المصابين.

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