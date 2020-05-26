تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في النجف

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بتسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه " تم تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف"، فيما لم يضيف المصدر اي معلومات اخرى عن اماكن وعمر المصابين.
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