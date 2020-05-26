بدءاً من السبت المقبل.. غرامة فورية على من لا يرتدي الكمامة في هذه الأماكن

تستعد بعض الجهات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كووان المستجد، بدءاً من يوم السبت المقبل، ولمدة 15 يوماً.

وكان مدبولي قد أصدر قراراً، في مادته الـ11، بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

وفي مادته الـ 14، نص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر له بهيئة السكة الحديدية، قوله إنه سيتم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ارتداء الكمامة إجبارياً، مشيرأً إلى أنه لن يتم السماح لأي شخص بركوب القطارات إلا بعد ارتداء الكمامة.

أما بالنسبة للمترو، نقل الموقع عن مصدر له بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قوله إنه سيتم منع دخول المواطنين إلى محطات المترو بدون ارتداء الكمامة، بجانب تطبيق غرامة فورية على من لا يرتديها طوال الرحلة.

ومن المقرر أن تستأنف حركة المواصلات والنقل العام بدءاً من يوم السبت المقبل، بعد توقفها خلال أسبوع، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً، من الساعة ٨ مساءا وحتى الساعة ٦ صباحا.