الصحة الإماراتية: تسجيل 5 وفيات و779 إصابة جديدة بكورونا و325 حالة شفاء

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​، أنّ "تماشيًا مع خطّتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) والمخالطين لهم وعزلهم، أُجري أكثر من 28,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "تكثيف إجراءات التقصّي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيّات مختلفة، وجميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحيّة اللّازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجّلة 31,086 حالة". وأعلنت "تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيّات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 253 حالة".

وأفادت الوزارة بـ"شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بـ"كورونا"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقّيها الرعاية الصحيّة اللّازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15,982".