اعادة فتح كنيسة المهد بعد شهير من الاقفال بسبب كورونا

فتحت ​كنيسة المهد​، التي تقول الأناجيل إنها مشيدة في موقع ولادة ​المسيح​، بعد شهرين من الإغلاق بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف ​الطوائف​ المسيحية صباح اليوم على فتح أبواب الكنيسة الواقعة في ​بيت لحم​ في ​الضفة الغربية​ المحتلة.

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