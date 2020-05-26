اعادة فتح كنيسة المهد بعد شهير من الاقفال بسبب كورونا

فتحت كنيسة المهد، التي تقول الأناجيل إنها مشيدة في موقع ولادة المسيح، بعد شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية صباح اليوم على فتح أبواب الكنيسة الواقعة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
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