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اعادة فتح كنيسة المهد بعد شهير من الاقفال بسبب كورونا

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فتحت ​كنيسة المهد​، التي تقول الأناجيل إنها مشيدة في موقع ولادة ​المسيح​، بعد شهرين من الإغلاق بسبب تفشي ​فيروس ​ المستجد.

وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف ​الطوائف​ المسيحية صباح اليوم على فتح أبواب الكنيسة الواقعة في ​بيت لحم​ في ​الضفة الغربية​ المحتلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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