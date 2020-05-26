مقاتلات فنزويلية تحلق فوق ناقلات النفط الإيرانية

اشارت وكالة "سبوتنيك" الى ان "مقاتلات "سو-30" و"إف-16" قامت بدورية في المجال الجوي فوق سفينة فوريست".
ولفتت الوكالة الى انه تم نشر فيديو يظهر زوج من "سو-30" وزوج من "إف-16"، مصطفة بطريقة محددة، تحلق فوق الناقلة والمدمرة الفنزويلية PO-13 Yekuana.
يشار إلى أن القوات الجوية الفنزويلية تمتلك من 24 مقاتلة "سو-30إم كي2" وتحلق بانتظام لحراسة المجال الجوي للبلاد.
تم تصميم المقاتلات من الجيل 4+ للحصول على التفوق الجوي، وهزيمة الأهداف السطحية والأرضية في جميع أنواع الأسلحة.
يتضمن تسليح الطائرة سو-30إم كي2 مدفعًا عالي السرعة 30 ملم مع حمولة ذخيرة من 150 قذيفة وقذائف صاروخية وقنابل في 12 نقطة تعليق.
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